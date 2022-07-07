حقول أرز في الصين تتحوّل إلى لوحات فنيّة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

تحولت حقول أرز في منطقة وينجيانغ من مقاطعة سيتشوان الصينية، مؤخرا، إلى لوحات فنية، ما جذب انتباه مستخدمي الإنترنت في الصين، بسبب صور الباندا التي تزينت بها الحقول.

وتوافد عدد كبير من السائحين لزيارة هذه الحقول والتقاط الصور.

وتم رسم هذه اللوحات، بحسب صحيفة “الشعب “الصينية”، عبر استعمال ألوان متعدد لأوراق الأرز، مثل الأوراق الأرجوانية والأوراق الصفراء والبيضاء، اعتمادا على نظام التموّقع، الذي يحدد أبعاد الرسومات بدقة.