ولادة طفلة بـ 4 أذرع و4 أرجل في الهند

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهدت ولاية أوتار براديش الهندية ولادة طفلة بأربع أياد وأربع أرجل.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة مع ما يبدو أنه زوج إضافي من الذراعين والساقين متصل بمعدتها، في ما يحتمل أن يكون حالة “كثرة الأطراف” (polymelia)، وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف.

ولدت الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها، يوم السبت 2 يوليو، بوزن بلغ 2961 غ ( 6.5 رطلا)، في مركز الصحة المجتمعية شاه أباد في ولاية أوتار براديش.

ودخلت الأم كارينا إلى المستشفى بعد أن عانت من آلام المخاض يوم السبت، وأنجبت طفلتها بعد فترة وجيزة.

ورغم الأطراف الإضافية، التي تنطلق من معدة الرضيعة، أعلن الأطباء في مركز صحة المجتمع شاه أباد أن الطفلة والأم تتمتعان بصحة جيدة، ، بحسب “روسيا اليوم”.

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وأفادت التقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية أن الناس توافدوا لرؤية الطفلة بعد انتشار أخبار الولادة في جميع أنحاء المنطقة، للترحيب بـ “المعجزة”، والتي ذهب البعض إلى الاعتقاد بأنها تناسخ “لاكشمي”، إلهة الثروة والسلطة، والجمال، والخصوبة، والازدهار، الهندوسية متعددة الأطراف.