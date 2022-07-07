‏الأمير تركي بن عبدالله الفيصل ينضم لذهبيي الأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن النادي الأهلي، مساء الأربعاء، انضمام الأمير تركي بن عبدالله الفيصل لقائمة الأعضاء الذهبيين.
وقال الأهلي في أول بيان رسمي له منذ الهبوط: ”سدد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل رسوم العضوية الذهبية المقررة لينضم بذلك لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي“.
وتمنت إدارة الأهلي في بيانها أن ”يمثل تواجده دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية فضلا عن مساهمته في دعم ألعاب النادي وأنشطته المختلفة خلال الفترة المقبلة“.
يذكر أن الأهلي هبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.
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