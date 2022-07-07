النيابة: مخالفة معايير التعيين بشركات الحراسة الأمنية يستوجب المساءلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت النيابة العامة أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن، تخضع لمعايير أمنية عالية وضوابط رفيعة.

مساءلة قانونية:

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن انتهاك المصالح المحمية في هذا الشأن يترتب عليها انعقاد المساءلة من قبل النيابة العامة تجاه منتهك هذا الشأن.

وتابعت النيابة العامة، أن عقوبة هذه المخالفات تستوجب غرامة تصل لـ50 ألف ريال وإلغاء الترخيص.