إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة من جميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها ،ورصدها لكافة المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة بضرورة تيسيـر تقديم الخدمات لهم، وفق إجراءات تسهل تأديتهم لنسكهم.
وشددت الوزارة على أنها لن تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعيًا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.
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