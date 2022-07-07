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العميري: 5 الآف حارس أمن في مخيمات المشاعر المقدسة

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الدمام - شريف احمد - أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن شركات حجاج الداخل و شركات الطوافة تتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية للاستعانة بهم في مخيمات مشعر منى و الأبراج ومخيمات مشعر عرفات وكذلك أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة. و لفت إلى أنه سيتم تخصيص نحو 5 الآف حارس و حارسة أمن و ذلك للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام و خروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ وأمن ممتلكات الحجاج والحاجات وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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