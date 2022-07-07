شكرا لقرائتكم خبر عن العميري: 5 الآف حارس أمن في مخيمات المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن شركات حجاج الداخل و شركات الطوافة تتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية للاستعانة بهم في مخيمات مشعر منى و الأبراج ومخيمات مشعر عرفات وكذلك أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة. و لفت إلى أنه سيتم تخصيص نحو 5 الآف حارس و حارسة أمن و ذلك للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام و خروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ وأمن ممتلكات الحجاج والحاجات وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.