أمانة حفر الباطن تكثف جهودها الميدانية خلال اجازة العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كثفت أمانة محافظة حفر الباطن، أعمال الرقابة الصحية، على متاجر ومحال الحلويات والمواد الغذائية ومحال الحلاقة والمشاغل النسائية ومغاسل الملابس والمنسوجات، ضمن خطتها التشغيلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من حرصها على تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والبلدية والمحافظة على سلامة المستهلك، مؤكدة استمرار الجولات الميدانية بشكل مكثف، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية المعتمدة، وفقا لتوجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعت الأمانة الجميع إلى المسارعة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940.