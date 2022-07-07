شكرا لقرائتكم خبر عن 500 كيلو فولت أمبير تغذية مواقيت الإحرام في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُستكملت تجهيزات الطاقة الكهربائية لمواقيت الإحرام لخدمة ضيوف الرحمن في عدد من مواقيت الإحرام وبعض النقاط المتعلقة بالحج في كلٍّ من مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة وجدة، حيث تمت تغطيتها بالطاقة الكهربائية بموثوقية عالية، كما أعلنت الشركة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لجميع معدات الشبكة المغذية للمواقيت؛ من محطات توزيع وشبكات جهد متوسط ومنخفض وعدادات، ووفرت كادراً متخصصاً بكل موقع يعمل على مدار الساعة. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، ومتابعة واهتمام سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- على تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء، لضمان الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن. وذكرت شركة الكهرباء أنه تمت تغذية مواقيت الإحرام في مكة المكرمة؛ بقدرة إجمالية بلغت ٥٠٠ كيلو فولت أمبير لدعم هذه المواقع عبر توفير مولد متنقل، حيث تمت تغذية ميقات يلملم (سعيا) بعدد محطتيْ توزيع بقدرة إجمالية 2 ميجا فولت أمبير، ومركز النقطة الأمنية في الغالة بقدرة ١٠٠ كيلو فولت أمبير، ومركز الدفاع المدني بقدرة ١٠٠ كيلو فولت أمبير، في حين خصصت فرق عمل مؤلفة من مدير موقع، ومهندسيْن اثنين مناوبيْن، وأربعة فنيين في ميقات يلملم (سعيا) على مدار الساعة؛ لضمان تقديم خدمات تليق بشرف المكان والزمان. وفي محافظة الطائف؛ وفرت "السعودية للكهرباء" خمسة مولدات متنقلة بقدرة ١٥٠٠ كيلو فولت أمبير لضمان الخدمة بشكل أفضل لدعم مواقيت الإحرام، حيث تمت تغذية ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بثلاث محطات توزيع بقدرة إجمالية ثلاثة ميجا فولت أمبير، وميقات وادي محرم بمحطة توزيع بقدرة ٥.١ ميجا فولت أمبير، نقاط الفرز في البهيتة والهدا بعدد ١٣ محطة توزيع بقدرة إجمالية ١٣ ميجا فولت أمبير، ومركز النقطة الأمنية في الهدا بمحطة توزيع بقدرة 1 ميجا فولت أمبير. أما في المدينة المنورة؛ فتم دعم المواقيت بأربع مولدات متنقلة بسعة ٥٠٠٠ كيلو فولت أمبير؛ وهي مركز الدعم الشامل لخدمة ضيوف الرحمن بطريق الهجرة بقدرة ٧ ميجا فولت أمبير، مدينة حجاج البر بطريق السالم بقدرة ٤ ميجا فولت أمبير، ميقات ذو الخليفة بطريق الهجرة بقدرة ٢ ميجا فولت أمبير، وتم توفير عدد من القوى العاملة على مدار الساعة لضمان الخدمة في هذه المواقع. في حين تم توفير مولد متنقل بسعة ٥٠٠ كيلو فولت لميقات الجحفة، وتمت تغذيته بالطاقة الكهربائية بقدرة 1 ميجا فولت أمبير، أمبير لدعم الموقع، لضمان الخدمة على مدار الساعة.