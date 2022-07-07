شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: الحج فريضة عامة يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، الحماية العدلية الجزائية للمشاعر المقدسة وقاصديها من كل أشكال الجناية أو الاعتداء، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج، التي يتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية.

كوادر بشرية

ووجه بزيادة عدد النيابات لتصبح 27 نيابة، تباشر كافة الاختصاصات القضائية النيابية، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة.

عناية واهتمام

ونوه الشيخ المعجب بما توليه المملكة من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين، منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز- يرحمه الله- إلى وقتنا الحاضر بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله -، وما أقرته الدولة المباركة في الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعي مصالحهم.

مساءلة جزائية

وأشار إلى حرمة الاعتداء على المشاعر المقدسة، التي جعلها الله بلدًا حرامًا آمنًا لا يسفك فيه الدم، بل إن الشجرة لا تعضد والطير لا ينفّر، مؤكدا أن الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

أشد العقوبات

وشدد على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بكل صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، وأنها من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المدانين فيها.

أجر ومثوبة

واختتم كلمته بالدعاء، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن المعطاء، وقادته الأوفياء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ويجزل لهما الأجر والمثوبة، على ما يقدمانه لقاصدي البيت الحرام والمسجد النبوي، وأن يحفظ الله الحجاج والمعتمرين، ويعيدهم لبلادهم سالمين غانمين.