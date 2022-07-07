شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. مسلخ حكومي واحد لـ 400 ألف نسمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وذكر فهد اليتمان أن المشكلة التي تشغل الكثير من الأهالي سنويًا، هي أن عدد سكان المحافظة يتجاوز الـ 400 ألف نسمة، ولا يوحد إلا مسلخ حكومي واحد، موضحًا أن مئات الآلاف من المواطنين يأتون إليه، إذا أرادوا ذبح ذبيحة، سواء لمناسبة رسمية أو للثلاجة، أو حتى الأضحية.

ضغط كبيروأشار إلى الضغط الكبير الواقع على المسلخ، وتكدس السيارات أمامه، والكل يريد ذبح الأضاحي، وأنه رغم جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمسلخ، لا تستطيع أي جهة السيطرة على مئات الآلاف من المواطنين في وقت واحد، خاصةً أن كثيرًا من المضحين، من كبار السن، الذين لا يقدرون على تحمل مدة انتظار طويلة.

توسع كبيروقال المواطن مشعل العنزي: إن مطلب الأهالي بإنشاء عدد من المسالخ الحكومية، مستمر منذ سنوات عدة، منذ أن كانت هذه المسالخ تتبع لبلدية حفر الباطن، ومن ثم الأمانة، حتى وصولها هذا العام كأول تجربة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وأن الجهات الأمنية كالدفاع المدني والشرطة وغيرهما، تفتتح فروعًا لها بالمحافظة، وذلك إيمانًا منها بالتوسع الكبير الذي تشهده المحافظة، وأهمية خدمة الأهالي أينما كانوا.

مسالخ أهليةوبيّن المواطن مضحي الشمري أن مشكلة الأهالي لا تقتصر على وجود مسلخ حكومي واحد بالمحافظة، بل إن كل عام يشهد السماح للعديد من المسالخ الأهلية باستقبال ذبائح المضحين، مؤكدًا أنها مسالخ بدائية، لكن معظمها تكون بمساحات صغيرة، لا تواكب هذا الحدث الضخم، ويسبب الازدحام على هذه المسالخ، بعض المشاحنات بين الأهالي، خاصةً أن الجميع يريد أن يضحي بسرعة.

تكدسات مروريةوأشار إلى أن التجمعات أمام هذه المسالخ، تتسبب في إغلاق بعض الشوارع، والتكدس المروري، كون الكثير منها يقع على شوارع ذات حركة مرورية عالية، وعرض متوسط، إضافةً إلى افتقار التنظيم ببعض المسالخ الأهلية، وانشغال العاملين بذبح الأضاحي.

خطة عملوترتكز خطة العمل التي وضعها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، المشرف على المسلخ الحكومي الوحيد بمحافظة حفر الباطن، خلال عيد الأضحى المبارك، على عدة أولويات من شأنها تقليل مدد الانتظار للمضحين، وفك الزحام الذي قد ينشأ بسبب الحضور الكبير من أهالي المحافظة.

ساعات العمل

وتشمل عناصر الخطة رفع عدد ساعات العمل بالمسلخ الحكومي إلى 16 ساعة عمل متواصلة من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة 9 مساء؛ تسهيلا على أهالي حفر الباطن والقرى المحيطة، ممن يرغبون في ذبح الأضاحي لتتناسب مع الشرائح العمرية كافة.

مسارات خاصةوعمل المكتب على تنظيم مسارات خاصة للدخول والخروج بعلامات إرشادية؛ تجنبا لتوقف السير بسبب الزحام، ورفع الطاقة الاستيعابية للأطباء البيطريين والعمالة، من 35 إلى 75 عاملا، خلال أيام عيد الأضحى، بما يسهم في رفع إنتاجية المسلخ الحكومي من 135 رأسا يُذبح بالساعة إلى 200 رأس.

اشتراطات واجبةوأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة «أضحيتي» التي تستهدف التعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية، وتوعية الراغبين في شراء الأضاحي بكيفية التمييز بين الأضحيات السليمة والمريضة، قبل الذبح وبعده، وحثهم على عدم ذبح الأضاحي إلا في المسالخ المرخصة، والخاضعة للرقابة البيطرية، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية.

رضا المستفيدين من ناحيته، أكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، حرص وزارة البيئة ومنسوبيها على استمرار الأعمال، التي من شأنها متابعة وتسهيل الخدمات التي تقدمها المسالخ الحكومية التابعة للوزارة، من خلال وضع الخطط اللازمة، وإعادة تقييم تلك الخطط؛ للوصول إلى رضا المستفيدين، داعيا الأهالي إلى الذبح لدى المسالخ المرخصة، نظرا لما تتمتع به من وجود طاقم مهيأ ومدرب بأعلى المعايير، وأطباء يفحصون كل ذبيحة للتأكد من سلامتها.

مطاعم ومطابخوفيما يتعلق بالمسالخ الأهلية، أكدت أمانة حفر الباطن عبر المتحدث الرسمي سعود الصقري، أنها تقدم خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي»، لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من «10 إلى 13 ذي الحجة»، وأنه يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ الموافق 2022/7/4م دون رسوم؛ لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

خدمات منظمةوتواصل الأمانة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها، وتستهدف من تقديم هذه الخدمة مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من ذبح الأضاحي بسهولة، دون تكبد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، وفق اشتراطات بلدية محددة، يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

أبدى عدد من أهالي محافظة حفر الباطن، استغرابهم من وجود مسلخ حكومي واحد في المحافظة، التي يتخطى عدد سكانها الـ 400 ألف نسمة، رغم شكواهم على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يسبب زحاما شديدًا في المسلخ، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، في ظل رغبة الكثيرين في ذبح الأضاحي.

خطة عمل لتقليل مدد الانتظار وفك الزحام

مسارات خاصة وعلامات إرشادية للدخول والخروج

زيادة أعداد الأطباء البيطريين والعمالة

التعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية