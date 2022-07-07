شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: خطط مستقبلية لتوفير الأجهزة والمظلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن سوق الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك المركزي بالدمام، يحتوي على عدة أنشطة ومواقع استثمارية، منها أنشطة بيع الخضار والفواكه، وتوجد في بعض البسطات والمحلات التجارية مثل الملاحم ومحلات الدواجن نقاط بيع إلكتروني، يصل عددها لأكثر من 300 محل، موضحا أن من بين نقاط الخطط التطويرية المستقبلية للسوق، دعم وإلزام جميع المباسط والمحلات بالسوق بأجهزة الدفع. وبيّن أن الوزارة ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، تعمل على طرح فرص استثمارية لقطاع البنوك في الأسواق والمسالخ؛ لتوفير أجهزة صراف آلي، وفق الاشتراطات التي تقرها الوزارة. أما بخصوص المظلات، فقال: جزء كبير من المباسط مظلل، خاصة الجزء المخصص كمزاد لنشاط المزارعين المحليين وبيع منتجاتهم الزراعية، وكذلك لتسويق الحشائش، وجميعها يتم التداول فيها بشكل يومي للمنتجات الزراعية الخاصة بمزارعي المنطقة والمناطق الأخرى، مشيرا إلى تطوير مظلات مستقبلية تخصص للأنشطة والفعاليات، التي من ضمنها فعاليات «هذا موسمها»، وبرنامج «ريف». واختتم: يتم حاليا تطوير بعض المظلات وإعادة تخطيطها، ما يؤدي إلى توسع المسارات الخاصة بالمستفيدين، وسيتم تطوير البنية التحتية للسوق والصيانة العامة، ومنها تأهيل وتطوير الخدمات المساندة في السوق، وتركيب كاميرات مراقبة إلكترونية للسوق، بالإضافة إلى صيانة أسوار السوق؛ لإحكام التحكم والسيطرة.