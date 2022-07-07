شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات صحية وتوعوية لـ 37 ألفا بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المدينة المنورة 37 ألف خدمة علاجية للحجاج، في التخصصات الطبية كافة، إلى جانب الخدمات التوعوية في منافذ القدوم والمغادرة. وشملت الخدمات تنفيذ 21 عملية قسطرة قلبية، و67 جلسة غسيل كلوي، و31205 لقاحات، إضافة إلى تنفيذ 27 جولة توعوية ميدانية لمتابعة تقديم الخدمات الصحية في المراكز والمرافق الصحية الموسمية، إلى جانب توزيع 68 نشرة توعوية إلكترونية للحجاج بعدة لغات. واستفاد 38073 حاجا من الخدمات التوعوية الصحية المقدمة في منافذ القدوم والمغادرة بمنطقة المدينة المنورة.