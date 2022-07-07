شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عزل بالمشاعر.. إتمام مناسك الحج لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت المملكة غرف عزل للحجيج المصابين بكورونا، في المشاعر المقدسة، لإتمام مناسكهم، عبر فرق وزارة الصحة التي تتولى تصعيد المنومين في المستشفيات، أو المصابين إلى المشاعر، وتمكينهم من أداء النسك، وتقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى.

حجز المصابينوأوضح المطوف أيمن بانه، أنه وبحسب دليل هيئة الصحة العامة «وقاية»، فإن وزارة الصحة تحجز المصابين وتتولى تصعيد المنومين بالمستشفيات للمشاعر المقدسة، وتقديم جميع الخدمات العلاجية، وبالنسبة للمصابين في بعثات الحج، ومن يعانون من أعراض تنفسية فإنه يتم عزلهم بسكنهم 6 أيام في غرف مخصصة، إضافة إلى توفير مخيمات في منى وعرفة للعزل، مشيرًا إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية في نقلهم لمقارهم أو للمشاعر. وأضاف: خصصت كل شركات الحج نسبًا محددة من الخيام لإجراءات العزل، مشيرًا إلى أن اللقاحات والوعي الصحي تسهم في الحد من انتشار أي عدوى «بإذن الله».

كوادر مؤهلةوتسعى المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وإتمام مناسكهم بيسر وسهولة، وفق إجراءات وقائية وخدمات صحية تضمن تأدية جميع الحجيج مناسكهم، بمن فيهم مصابو كورونا، إذ تسخر التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، من إداريين وأخصائيين واستشاريين، يعملون على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات بشكل يومي، واستجابة سريعة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن الصحية الأولية، وفق آلية تضمن - بعون الله تعالى - أداء المناسك لكل الحجيج.

وجرى تخصيص 23 مستشفى لخدمة الحجاج، إضافة إلى 147 مركزا صحيا، و16 مركزا للطوارئ على جسر الجمرات، وأكثر من 25 ألفا من الكوادر الطبية، وتخصيص مراكز للمراقبة والتحكم.مراكز صحيةوقدمت وزارة الصحة خدماتها الطبية والعلاجية لـ 49.439 حاجا وحاجة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى أمس الأول، عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة وجدة والطائف، وبينت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من هذه الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث أجريت 5 عمليات قلب مفتوح، و93 قسطرة قلبية، فيما أجريت 256 عملية غسيل كلوي، و5 عمليات مناظير، و149 عملية جراحية، بينما تم دخول 400 حاجا وحاجة إلى المستشفيات.

وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية، منها 4 حالات تشخيص جلطات دماغية، وحالة للرعاية الحرجة عن بُعد، وحالة للأشعة عن بُعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية «تطبيق صحتي» 1533 حاجًّا وحاجة، حتى نهاية يوم 6 /12 /1443هـ.