شكرا لقرائتكم خبر عن إرشاد مكاني لضيوف الرحمن بـ 23 لغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمات الإرشاد المكاني، لضيوف الرحمن في المسجد الحرام بأكثر من 23 لغة عالمية، وعلى مدار 24 ساعة.

وتشمل الخدمات إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الحرام، عبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطة لمقصدهم، مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم، وإضافة إلى الإرشاد الزمني، فيما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات، إلى جانب الإرشاد الثقافي عبر الإجابة عن أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية والتاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم.