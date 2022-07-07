شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون مصحف بمساجد المشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، تزويد مساجد منطقة المشاعر المقدسة ومساجد الحل والواقعة بالمنطقة المركزية بنصف مليون نسخة من المصاحف الشريفة، وترجمة كلمات القرآن الكريم بلغات عالمية، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل ما يحتاجونه لأداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية من المصاحف جرى توفيرها حسب الاحتياج في كل من مسجد نمرة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومساجد الحل، والواقعة في طريق الحجاج بالمنطقة المركزية.