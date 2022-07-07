شكرا لقرائتكم خبر عن الأدوية والتطعيمات حماية لذوي الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق مختصون على أهمية اهتمام الحجاج بالأدوية، والتأكد من صلاحيتها، وعدم تعريضها لأشعة الشمس حتى لا تتلف، وإبقائها في عبواتها الأصلية، لتكون معروفة لدى الغير في حال حدوث أى أمر قد يتطلب التدخل الطبي، مشددين على أهمية تجنب الإجهاد الحراري بتغطية الرأس واستخدام المظلات عند المشي في الشمس والحرص على شرب السوائل.

وأوصت الصيدلانية د. سهام المحمادي الحجاج بتلقي الأدوية في أوقاتها، خصوصا لذوي الأمراض المزمنة، وعدم تناول أي أدوية أخرى من غير وصفة طبية، ومراجعة المستشفيات والمراكز الصحية، عند ظهور أي أعراض تنفسية أو مشاكل صحية طارئة. وقالت: يمكن للحاج البحث باسم الدواء أو مسح الباركود الموحد على العبوة الدوائية للتعرف على البدائل وأسعار الأدوية من خلال تطبيق «طمني»، الذي أطلقته الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك التعرف على دواعي الاستعمال والأعراض الجانبية.

وذكرت استشاري الأمراض المعدية رئيس لجنة مكافحة العدوى بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد بأبها د. زينب النجيمي أهمية الحرص على تلقي التطعيمات الضرورية قبل الحج، مشيرة إلى أنه يتعين على ذوي الأمراض المزمنة زيارة الطبيب، للتأكد من استقرار الحالة الصحية والقدرة على تأدية المناسك، وكذلك الحرص على تلقي الأدوية في مواعيدها، واصطحاب تقرير يوضح الحالة الصحية والأدوية والجرعات.

وقالت الأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة والمجتمع د. غادة اليوسف: على الحجاج استخدام الكمامات للوقاية من الأمراض التنفسيه، خاصة مرضى الربو والأمراض المزمنة، وارتداء ملابس خفيفة وقطنية لتجنب التسلخات، وتجنب الحلاقين المخالفين، أو استخدام أدوات الآخرين، إضافة إلى تجنب الإجهاد الحرارى، بتغطية الرأس واستخدام المظلات عند المشي في الشمس، والحرص على شرب السوائل بكثرة لتعويض ما فقد أثناء أداء الشعائر.