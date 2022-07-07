شكرا لقرائتكم خبر عن 13 رحلة تنقل حجاج الشرقية لمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ حجاج المنطقة الشرقية، في التوجه إلى مكة المكرمة، عبر 13 رحلة جوية، فيما أطلق تجمع الشرقية الصحي، أمس، حملة «نحج بوعي» لتوعية وتثقيف ضيوف الرحمن المغادرين لأداء المناسك، عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، تشمل 50 كادرا صحيا، و140 متطوعا ومتطوعة، لتوعية 8 آلاف حاج وحاجة صحيا.

ضربات الشمسوتهدف الحملة التي تستمر على مدى يومين متتاليين، توعية ضيوف الرحمن، من انتقال العدوى والتسمم الغذائي وخطر الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض التنفسية وضربات الشمس، إضافةً إلى التعرف على الاشتراطات والإرشادات الصحية خلال فترة الحج وتقديم الهدايا لهم قبل مغادرتهم لبيت الله الحرام.

تعزيز الوقايةوذكر رئيس الصحة العامة بالتجمع د. إبراهيم الزهراني، أن الحملة امتداد لأهداف تعزيز دور الوقاية، ورفع الوعي الصحي المجتمعي الذي يساهم - بإذن الله - في تقليل العدوى وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة في موسم الحج. وأضاف: إن الحملة، التي تشارك بها كوادر طبية وتطوعية، تهدف إلى تعريف الحجيج بأهم الإجراءات الاحترازية، وتوعيتهم باللقاحات الموصى بها من الوزارة، وعلى رأسها لقاح البكتيريا المسببة للسحايا، وكذلك لقاحا الإنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفعالية ليست الوحيدة، إذ سبقتها حملات تثقيفية عدة، بالمراكز الصحية ووسائل التواصل الاجتماعي، و«نحج بوعي»، مسك الختام للجهود المبذولة.

تفويج الحجاج من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، أن مطار الملك فهد خلال الفترة الحالية، يشهد توافد أعداد كبيرة سواء من المسافرين إلى خارج المملكة، أو حجاج بيت الله الحرام، وبدأ اعتبارا من أمس الأربعاء، تفويج الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، فيما تبلغ رحلات الحجاج 13 رحلة، تشمل 5600 من ضيوف الرحمن.

وأضاف أنه جرى عقد لقاء مع حملات الحج، لإصدار بطاقات صعود الطائرة، وتخصيص موقع لتقديم جميع الخدمات، ومتابعة الاشتراطات المختلفة، فيما يتم، خلال الموسم الحالي، تخصيص بوابة لإدخال أمتعة الحجاج، مشيرا إلى أن منطقة التفتيش «منفصلة» لخدمة الحجاج، وتيسير دخولهم.