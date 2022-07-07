شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي يومي لـ3 متحدثين رسميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعقَد في الساعة السابعة و45 دقيقة، بدءًا من اليوم الخميس، وحتى العاشر من ذي الحجة، مؤتمر صحفي يومي لموسم حج 1443هـ. ويستضيف المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة م. هشام سعيد، لتقديم إيجاز عن مستجدات موسم حج هذا العام.

كما يجيب المتحدثون عن أسئلة الصحفيين، وينقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات التليفزيونية المشاركة في تغطية موسم الحج، ويُبَث عبر منصات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي.