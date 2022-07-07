شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شؤون حجاج العراق: حريصون على الالتزام بتعليمات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مكتب شؤون حجاج العراق الشيخ سامي المسعودي، التزام ضيوف الرحمن العراقيين بتعليمات المملكة التنظيمية، وقوانينها الهادفة لضمان تأدية المناسك بيسر وسهولة، وحفظ سلامة الحجيج.

وقال «المسعودي» خلال زيارته لمقر شركة مطوفي حجاج الدول العربية: ملتزمون بكل التعليمات التي تصدرها المملكة من قوانين وأنظمة مرورية وتحركات في عمليات التفويج والأمور التنظيمية كافة، وواجب علينا المساعدة في نجاح الموسم وبالتعاون تسهل الأمور.

وأضاف: «خرق القوانين وعدم الالتزام بالأنظمة يؤديان لإرباك الخطط التي وضعت أساسا لسلامة الحجيج، لذا علينا اتباع التعليمات، وهذه وصيتي للحجاج العراقيين منذ اليوم الأول الذي نؤدي فيه الحج»، معبرا عن شكره لشركة مطوفي حجاج الدول العربية على جهودها الكبيرة في تقديم كل الخدمات لحجاج العراق.

وأكمل: «نحن اليوم في المقر الرئيسي لشركة المطوفين، وكعادتهم متعاونون مع الحجاج، وحريصون على تقديم التسهيلات كافة فيما يتعلق بالمشاعر».

وأكد أن حُسن التنظيم وجودة الخدمات في المشاعر خلال أيام الحج هي التي تسهم في نجاح الموسم، وأضاف: «لم نطلب شيئا من وزارة الحج والعمرة أو شركة المطوفين إلا ووجدنا تجاوبا وحرصا على تسهيل النسك، وهم يتعاملون بفاعلية وواقعية، ونشكرهم على هذا التعاون ونتمنى لهم التوفيق في عملهم، والقيام بشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهو شرف يتمناه كل مسلم، فهنيئا لهم هذا الشرف».

وناقش «المسعودي» مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال، خطط الحج المطبقة هذا الموسم في المشاعر، لخدمة قرابة 15255 حاجا عراقيا يؤدون النسك هذا الموسم، بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات وكل الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج العراق.