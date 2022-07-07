شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: مراعاة ضمانات الموقوفين وفق الأنظمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف النائب العام الشيخ سعود المعجب خلال جولته التفقدية للنيابات العامة المباشرة لمهامها في حج هذا العام 1443هـ، على سير العمل في النيابة العامة بمحافظة الطائف، مشدداً خلالها على وجوب تضافر الجهود لمعالجة القضايا التي تباشرها النيابات المتخصصة في نيابة المحافظة وفق النظام لا سيما المرتبطة بالحج.

وأكد أهمية مراعاة الضمانات المقررة للأفراد وفق الأنظمة، خاصة الموقوفين منهم، وسرعة إنهاء إجراءات قضاياهم عاجلاً ومنحها الأولوية، منوها بما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام ودعم للأجهزة العدلية لرفع كفاءة أداء أعمالها القضائية؛ للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه.