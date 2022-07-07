شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تشغيلية لـ«بيئة» نجران خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران خطة العمل التشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة والمحافظات التابعة لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1443، وهُيئ 13 مسلخا و15 نقطة ذبح لاستقبال الأضاحي و9 أسواق للماشية ونقاط بيع متفرقة.

وأوضح مدير الفرع أحمد آل مفلح خلال جولته على سوق المواشي والمسلخ النموذجي في أبا السعود أن إدارة الأسواق والمسالخ بالفرع شرعت في تنفيذ الخطة التشغيلية التي تُوبِعت من خلالها جاهزية واستعداد مسالخ وأسواق المواشي بالمنطقة، مع متابعة الكشف على الأضاحي من قبل الفرق البيطرية.