شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران: جولات رقابية لمتابعة الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على التنسيق التام والتكامل بين الجهات المعنية لإخراج عيد الأضحى المبارك بالصورة المناسبة، مشددًا على الأخذ في الاعتبار بالقيم الاجتماعية وفرض وسائل الأمن والسلامة في مواقع الاحتفالات، وتكثيف الجولات الرقابية الميدانية ومتابعة الأسعار.

والتقى أمير نجران في مكتبه أمس، بعددٍ من قيادات الإدارات الحكومية الأمنية والخدمية بالمنطقة، لمناقشة استعداداتها لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، في مدينة نجران ومحافظات المنطقة.