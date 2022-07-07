شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الخامسة.. خدمات ينبع الصحية تجتاز «JCI» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاز المركز الطبي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع في برنامج الخدمات الصحية بينبع تقييم اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمة الصحية «JCI» لعام 2022م للمرة الخامسة على التوالي التي تُمنَح كل ثلاث سنوات.

يأتي ذلك التزاما من الهيئة الملكية بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية للرعاية الصحية. وتأتي أهمية هذا الاعتماد العالمي من كونه مقدما من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم، كما أن اجتياز إعادة التقييم يبرهن على حرص جميع الكوادر من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين حملوا على عاتقهم أمانة الأداء المتكامل وبدعم من قيادات الهيئة على مواكبة أحدث معايير الجودة المعتمدة على جميع مستوياته الطبية والإدارية والفنية، وتقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة كل المرضى والمراجعين.