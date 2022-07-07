شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 579 جامعا ومصلى بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل استعداداته لتهيئة الجوامع والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، البالغ عددها 579 جامعاً ومصلى في مدينة حائل ومحافظاتها.

وأوضح مدير الفرع محمد بن عبدالحميد السميري أن المراقبين والعاملين ومؤسسات الصيانة والنظافة كُلِّفوا بمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت وخدمات المياه لتهيئتها لصلاة عيد الأضحى المبارك.