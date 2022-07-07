قطار المشاعر ينقل الحجاج اليوم من مشعر منى إلى عرفات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الخطوط الحديدية السعودية (سار) بنجاح مراحل التشغيل التحضيري لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم الحج للعام 1443هـ الذي سيبدأ اليوم (يوم التروية) وذلك ببدء نقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات.

وأجرت «سار» خلال الأشهر الماضية عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطارات والمحطات وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيل القطار بين محطاته التسع الموزعة بين المشاعر المقدسة وهي ثلاث في كل من مشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ومشعر منى الذي تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

وجاءت العمليات التحضيرية على مرحلتين الأولى وهي مرحلة التشغيل ما قبل التحضيري وتم فيها تجهيز القطارات وتشغيلها في محاكاة لنمط تشغيل الحج وذلك لاختبار وتقويم الانظمة والمعدات في القطارات ومركز التحكم والمحطات.

في حين جاءت مرحلة التشغيل التحضيري لمحاكاة التشغيل الفعلي لموسم الحج الذي استمر لستين يوما شهدت تجهيز القطارات وتشغيلها تدريجيا وصولا لطاقة التشغيل الكاملة لموسم الحج وتم في هذه المرحلة إجراء 24 فرضية طوارئ اختتمت بالتدريب المتكامل الذي شاركت به جميع الجهات ذات العلاقة ومن بينها الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن المنشآت وغيرها.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر وقف الشهر الماضي على آخر الاستعدادات لقطار المشاعر وجاهزيته لموسم الحج ضمن متابعته لأعمال منظومة النقل في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

قطار المشاعر

