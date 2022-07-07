«سدايا».. حلول ذكية وخدمات رقمية لخدمة ضيوف الرحمن

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والذكاء الاصطناعي (سدايا) الأمير محمد بن سلمان.وواصلت (سدايا) التجهيز الفني والتقني للمنافذ الحدودية ومنافذ الحج، حيث عملت على دعم مبادرة طريق مكة أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي أطلقتها وزارة الداخلية والمطبقة في ماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وباكستان، والمغرب؛ الهادفة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث يشمل دور الهيئة في المبادرة العديد من الخدمات التي تشمل تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة (نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين)، ودعما فنيا تقنيا عبر فريق عمل من مهندسين وفنيين على مدار الساعة لأجهزة وأنظمة (سدايا) في الدول الخمس المطبقة فيها المبادرة، واستلام المواقع، ودوائر نقل المعلومات.
كما يشمل دور (سدايا) في المبادرة التجهيز والإشراف على البنية التحتية التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم خدمات الدعم التقني للحقائب المتنقلة المزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية وتشغيلها حال الاحتياج إليها، إضافة إلى تشغيل أجهزة الشبكات وأجهزة الحماية عالية الخصوصية بما يتناسب مع الأمن السيبراني، حيث عكفت الفرق التقنية في دول المبادرة على التجهيز التقني والفني لمحطات إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المشمولين بالمبادرة عبر 60 محطة عمل، و20 حقيبة متنقلة.
حلول تقنية أتاحتها سدايا عبر منظومة (توكلنا):
- استعراض بطاقة الحاج في المحفظة الرقمية في تطبيق (توكلنا خدمات)
- (خدمة بنان) وهي عبارة عن جهاز متنقل للتعرف على السمات الحيوية المختلفة لتسجيل مغادرة الحجاج
- التحقق من صلاحية تصريح الحج
- تقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ إجراءات الدخول إلى المملكة
- توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل
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