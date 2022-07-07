شكرا لقرائتكم خبر «سدايا».. حلول ذكية وخدمات رقمية لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحلول ذكية وخدمات رقمية واكبت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بكوادرها وإمكاناتها جهود المملكة لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، عبر تقديم حلول ذكية وخدمات رقمية، تسهل على الحجاج أداء نسكهم، وتمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لجميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بهذا الشرف العظيم على أكمل وجه، وانطلاقا من دعم وتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات

والذكاء الاصطناعي (سدايا) الأمير محمد بن سلمان.

وواصلت (سدايا) التجهيز الفني والتقني للمنافذ الحدودية ومنافذ الحج، حيث عملت على دعم مبادرة طريق مكة أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي أطلقتها وزارة الداخلية والمطبقة في ماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وباكستان، والمغرب؛ الهادفة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث يشمل دور الهيئة في المبادرة العديد من الخدمات التي تشمل تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة (نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين)، ودعما فنيا تقنيا عبر فريق عمل من مهندسين وفنيين على مدار الساعة لأجهزة وأنظمة (سدايا) في الدول الخمس المطبقة فيها المبادرة، واستلام المواقع، ودوائر نقل المعلومات.

كما يشمل دور (سدايا) في المبادرة التجهيز والإشراف على البنية التحتية التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم خدمات الدعم التقني للحقائب المتنقلة المزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية وتشغيلها حال الاحتياج إليها، إضافة إلى تشغيل أجهزة الشبكات وأجهزة الحماية عالية الخصوصية بما يتناسب مع الأمن السيبراني، حيث عكفت الفرق التقنية في دول المبادرة على التجهيز التقني والفني لمحطات إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المشمولين بالمبادرة عبر 60 محطة عمل، و20 حقيبة متنقلة.

حلول تقنية أتاحتها سدايا عبر منظومة (توكلنا):

