تزويد مساجد المشاعر المقدسة بنصف مليون مصحف

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وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية من المصاحف جرى توفيرها حسب الاحتياج في كل من مسجد نمرة بعرفات، مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، مسجد الخيف بمشعر منى ومساجد الحل والواقعة في طريق الحجاج بالمنطقة المركزية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، تزويد مساجد منطقة المشاعر المقدسة ومساجد الحل والواقعة بالمنطقة المركزية بنصف بمليون نسخة من المصاحف الشريفة، وترجمة كلمات القرآن الكريم بلغات عالمية، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل ما يحتاجونه لأداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية من المصاحف جرى توفيرها حسب الاحتياج في كل من مسجد نمرة بعرفات، مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، مسجد الخيف بمشعر منى ومساجد الحل والواقعة في طريق الحجاج بالمنطقة المركزية.

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