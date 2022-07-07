شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر صحفي يومي للحج يستضيف 3 متحدثين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد في تمام الساعة السابعة والخمس والأربعين دقيقة من أيام 8 - 9 - 10 من ذي الحجة الموافق 7 - 8 - 9 من يوليو 2022، المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1443هـ.

ويستضيف المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد؛ لتقديم إيجاز عن مستجدات موسم حج هذا العام، كما يجيبون عن أسئلة الصحفيين.

وينقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطيم موسم الحج، كما سيبث المؤتمر عبر منصات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي.