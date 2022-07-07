شكرا لقرائتكم خبر 30 مستشفى ومركزا صحيا لخدمة الحجاج في يوم التروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة جاهزية 4 مستشفيات و26 مركزا صحيا لخدمة ضيوف الرحمن في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، حيث بدأت في فتح العيادات لاستقبال الحجاج المرضى وخدمتهم على مدار الساعة، فيما رفعت من جاهزيتها لاستقبالهم يوم التروية ويوم النحر وأيام التشريق.

وأشارت إلى رفع جاهزية 26 مركزا صحيا داخل مشعر منى، مبينة أن المراكز الصحية تتوزع لتغطي كل المواقع في مشعر منى، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها.

وتقدم المراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية لحجاج بيت الله الحرام، والعاملين في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تقديم الخدمات الإسعافية، والتدخل لإنقاذ الحالات الطارئة والإسعافية، مثل الإجهاد الحراري والإنعاش القلبي الرئوي.

ويساند هذه المنشآت الصحية أسطول من النقل الإسعافي، مكون من 100 سيارة إسعاف صغيرة، و75 سيارة إسعاف كبيرة، لمباشرة أي حالات طارئة.

وأشارت «الصحة» إلى أن مستشفيات ومراكز المشاعر بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد والتجهيز؛ حيث خضعت لمشاريع تطويرية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي، تلاها تجهيزها، وانتهت بوصول الطواقم البشرية من الممارسين الصحيين والإداريين لإكمال استعداداتها وتشغيلها، ثم أقامت مجموعة من ورش العمل والتدريب، والافتراضيات لإكمال جاهزية العاملين وتأهيلهم، وبعدها تنظيم حملات التبرع بالدم لتزويد بنوك الدم بمستشفيات المشاعر.

المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة

5 مستشفيات في منى، هي:







السعة السريرية في مستشفى منى الوادي 160 سريرا



مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرا



مستشفى الطوارئ بسعة 190 سريرا



12 سريرا للطوارئ

34 سريرا للعناية المركزة







مستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريرا



36سريرا للطوارئ

28 سريرا للعناية المركزة