استقبال 185 حاجا من ضيوف برنامج خادم الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت وزارة الحج والعمرة 185 حاجا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، قدموا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

ويهدف البرنامج هذا العام، لتمكين ممثلي الدول العاملين في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب القادمين من 41 دولة، ومجموعة من ذوي أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية القادمين من 8 دول، من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

وتتولى وزارة الحج والعمرة استقبال الضيوف والترحيب بهم والإشراف على تهيئة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الرحلة من الإسكان والنقل والإعاشة وخدمات المشاعر المقدسة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة بما يضمن جودة تلك الخدمات ويمكن الضيوف الكرام من تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة حتى عودتهم بسلامة الله آمنين إلى أوطانهم.

إلى ذلك عبر وفد ممثلي الدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من جنسيات إسلامية مختلفة ممن شملهم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اختيارهم ضمن المدعوين والمستضافين من خلال البرنامج لأداء فريضة حج هذا العام.

وأكدوا أن قيادة المملكة الحكيمة لا تألو جهدا في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، وهذه الاستضافة لها الأثر الكبير في نفوسهم.

من جانبه أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، أن المملكة دولة مقر التحالف - بقيادتها الحكيمة يولون كل الرعاية والاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة، وضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة، مثمنا هذه الاستضافة والحفاوة والتكريم.