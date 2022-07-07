علاج 49 ألف حاج وحاجة بالمشاعر وجدة والطائف

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وبينت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من هذه الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث أجريت 5 عمليات قلب مفتوح، و93 قسطرة قلبية، فيما أجريت 256 عملية غسيل كلوي، و5 عمليات مناظير، و149 عملية جراحية، بينما تم دخول 400 حاج وحاجة إلى المستشفيات.و شارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها 4 حالات تشخيص جلطات دماغية، وحالة للرعاية الحرجة عن بعد، وحالة للأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) 1533 حاجا وحاجة حتى نهاية يوم 6/12/1443هـ.
الخدمات العلاجية:
5عمليات قلب مفتوح
93قسطرة قلبية
256 عملية غسيل كلوي
5عمليات مناظير
149 عملية جراحية
400 دخلوا إلى المستشفيات
4 حالات تشخيص جلطات دماغية
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