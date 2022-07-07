شكرا لقرائتكم خبر علاج 49 ألف حاج وحاجة بالمشاعر وجدة والطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وزارة الصحة خدماتها الطبية والعلاجية لـ 49.439 حاجا وحاجة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى أمس، وذلك عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

وبينت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من هذه الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث أجريت 5 عمليات قلب مفتوح، و93 قسطرة قلبية، فيما أجريت 256 عملية غسيل كلوي، و5 عمليات مناظير، و149 عملية جراحية، بينما تم دخول 400 حاج وحاجة إلى المستشفيات.

و شارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها 4 حالات تشخيص جلطات دماغية، وحالة للرعاية الحرجة عن بعد، وحالة للأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) 1533 حاجا وحاجة حتى نهاية يوم 6/12/1443هـ.

الخدمات العلاجية:

5عمليات قلب مفتوح

93قسطرة قلبية

256 عملية غسيل كلوي

5عمليات مناظير

149 عملية جراحية

400 دخلوا إلى المستشفيات

4 حالات تشخيص جلطات دماغية