دعم الحلول الابتكارية لمعالجة تحديات الحج الصحية

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وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة ستشهد تسجيل الأفكار الابتكارية للمجتمع، بهدف حل التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية، عبر منصة فكرة في منشآت كما سيتم توفير جلسات إرشادية مع الجهات الحكومية للمشتركين لتطوير حلولهم، وسيتم إغلاق تسجيل المشاركات في الهاكثون في 12 يوليو الحالي بينما تعلن نتائج الفائزين بعد يومين من الإغلاق للاستعداد للمرحلة الثالثة.وكانت الوزارة أقامت الخميس الماضي ورشة عمل بعنوان «كشف التحديات لموسم الحج»، وهي المرحلة الأولى من برنامج الابتكار الصحي في الحج، حيث انطلقت هذه المرحلة بتأطير وكشف التحديات للجهات الحكومية.
أهداف الهاكثون:
• تشجيع المجتمع للمشاركة بحلول ابتكارية لمعالجة تحديات الحج الصحية
• إيجاد ابتكارات ومشاريع صحية جديدة فعالة وميسرة للحج
• تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في الحج
مراحل الهاكثون:
المرحلة الأولى: كشف التحديات للجهات المشاركة
المرحلة الثانية: إطلاق تسجيل المشاركات عبر منصة الهاكثون
المرحلة الثالثة: إغلاق تسجيل المشاركات عبر المنصة 12 يوليو
المرحلة الرابعة: النتائج وإعلان الفائزين 14 يوليو
مسارات الهاكثون:
المسار الطبي - المسار التقني - المسار الهندسي - المسار الإداري
معايير التحكيم:
فكرة تعالج التحدي - فكرة مبتكرة - فكره ذات أثر - فكرة قابلة للتطبيق - فكرة تحقق الاستدامة
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