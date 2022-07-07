الترحيل الطبي يكمل جاهزيته لخدمة الحجاج

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وأوضح قائد فريق الترحيل الطبي بالمنطقة عبدالعزيز المروان أنه جرى توزيع 11 منسقا من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة (الدفاع المدني-الأمن العام والموحدة 911 لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتعاون المشترك في سبيل سرعة الوصول للمصاب والتعاون في تسهيل إجراءات العبور للمساهمة في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب موفر للخدمة الطبية الكاملة كما طورت الهيئة الجانب التقني في غرفة العمليات لتحقيق أعلى نسبة لسرعة الاستجابة، ويعملون في 3 فترات على مدى الـ 24 ساعة يوميا.وبين أن البلاغ يمر بمرحلتين الأولى إدارية لتوثيق معلومات المتصل وتحديد الموقع بدقة وتمرير البلاغ للمرحلة الأخرى الطبية عن نوع الحالة وعدد الإصابات والتاريخ المرضي، ويتم ترحيل البلاغ عبر برنامج العمليات لمرحّل المراكز الإسعافية لإرسال أقرب فرقة لموقع المصاب والمتابعة عن طريق متابعين الفرق الإسعافية للوصول للمصاب عبر أسرع الطرق الممكنة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام.
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