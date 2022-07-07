مكة ترحب بالحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقاطرت وفود حجاج بيت الله الحرام من أنحاء العالم لموسم حج 1443 بعد عامين من التوقف عن استقبال الحجاج من الخارج بسبب جائحة (كوفيد-19)، واقتصار استقبالهم من داخل المملكة فقط، وبأعداد محدودة، بعد أن كانت تصل أعدادهم إلى مليوني حاج في كل عام. وتعودت مكة المكرمة خلال مواسم الحج على الترحيب بالحجاج من دول العالم بلغاتهم، وكثيرا ما يردد القائمون على أعمال الحج عبارات الترحيب بلغات ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

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