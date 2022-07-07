من كل فج عميق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أجواء إيمانية، وتنظيم لحركة تفويجهم بكل يسر وسهولة، توافد ضيوف الرحمن أمس إلى المسجد الحرام، حيث أدوا طواف القدوم، وابتهلوا إلى المولى عز وجل بأن يتقبل منهم أعمالهم.

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