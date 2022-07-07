شكرا لقرائتكم خبر فلكية جدة: قمر الحج يصل التربيع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه في فترة التربيع الأول يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، واصفا هذا الوقت بالمثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.وقال «سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر فجر اليوم عند الـ05:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض».
يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر فلكية جدة: قمر الحج يصل التربيع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.