شكرا لقرائتكم خبر فلكية جدة: قمر الحج يصل التربيع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشرق القمر أمس عند الظهر بالتوقيت المحلي ووصل إلى أعلى نقطة في السماء، مائل باتجاه الجنوب قبيل غروب الشمس، وظل مشاهدا إلى أن غرب عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه في فترة التربيع الأول يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، واصفا هذا الوقت بالمثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وقال «سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر فجر اليوم عند الـ05:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض».

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.