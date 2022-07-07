9 محطات رصد رقمية لقياس جودة الهواء في مكة والمشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يولي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مراقبة ورصد جودة الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ أهمية قصوى، حيث يوفر المركز محطات رصد رقمية متطورة ثابتة ومتنقلة لقياس المؤشرات تحت إشراف كفاءات وطنية متخصصة؛ ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. وتمكن المركز في إطار خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443هـ من توزيع وتشغيل محطات جديدة للرصد البيئي المتنقلة والثابتة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ومتابعتها وذلك في موقع بالقرب من جسر الجمرات وموقع مرصد منى وموقع مرصد عرفة والمحطات الثابتة بالحرم والعزيزية والعتيبية والشوقية والشرائع والعمرة. أبرز أعمال المحطات:





التأكد من مستوى ومؤشرات الانبعاثات لجسيمات وذرات الغبار وثاني أكسيد النيتروجين



قياس مستوى أول أكسيد الكبريت ولقياس الأوزون الأرضي



قياس الملوثات وإجراء مسح ميداني للجميع مرافق الخدمات الطبية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة



التأكد من توفر عقود التخلص من النفايات الطبية الخطرة



متابعة الحالة البيئية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة



تكثيف أعمال التفتيش والمراقبة البيئية



رفع التقارير البيئية من قبل فرق التفتيش البيئي للحالة البيئية



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