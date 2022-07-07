شكرا لقرائتكم خبر مسالخ العاصمة المقدسة جاهزة لعيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة كل الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ التابعة للوزارة في العاصمة المقدسة من أجل استقبال حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى 1443هـ وتقديم أفضل الخدمات.

وأكدت الوزارة على أهمية الحضور للمسلخ قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل، على أن يكون الدخول لصاحب الذبيحة فقط، ومبينة أن العدد الأقصى المسموح به للشخص الواحد 5 ذبائح فقط في السيارة الواحدة.

وطالبت بالتأكد من تهوية السيارة للأغنام وعدم تعريضها لحرارة عالية، والتأكد من سلامة الأضحية صحيا وشرعيا، وتهوية المركبة عند نقل اللحوم حتى لا تفسد من الحرارة.

ولحجز موعد الكتروني للمسالخ المعتمدة لذبح الأضاحي في العاصمة المقدسة التي أطلقتها الوزارة عبر بوابة «نما» في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، عبر الرابط التالي: https://naama.sa/Services/DetailsEncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D.