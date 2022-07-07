شكرا لقرائتكم خبر مسالخ العاصمة المقدسة جاهزة لعيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة على أهمية الحضور للمسلخ قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل، على أن يكون الدخول لصاحب الذبيحة فقط، ومبينة أن العدد الأقصى المسموح به للشخص الواحد 5 ذبائح فقط في السيارة الواحدة.وطالبت بالتأكد من تهوية السيارة للأغنام وعدم تعريضها لحرارة عالية، والتأكد من سلامة الأضحية صحيا وشرعيا، وتهوية المركبة عند نقل اللحوم حتى لا تفسد من الحرارة.
ولحجز موعد الكتروني للمسالخ المعتمدة لذبح الأضاحي في العاصمة المقدسة التي أطلقتها الوزارة عبر بوابة «نما» في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، عبر الرابط التالي: https://naama.sa/Services/DetailsEncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D.
كانت هذه تفاصيل خبر مسالخ العاصمة المقدسة جاهزة لعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.