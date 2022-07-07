250 مروحة رذاذ تلطف الأجواء بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 250 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام وساحاته لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتقوم هذه المراوح بتلطيف الهواء باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق)، حيث يضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط في أنابيب خاصة بالضغط العالي، وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم (2 إلى 1ميكرو) يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.

ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة، حيث تنخفض حرارة الهواء الخارجي (6) درجات مئوية، كما يصل حمل التبريد إلى (52) كيلووات لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية.

مراوح الرذاذ

• تتوزع على ساحات المسجد الحرام

• ترتفع عن الأرض نحو 4 م وبقطر يصل إلى 38 بوصة

• بسرعة تدفق هواء تصل إلى (1100 CFM)

• تدفق الهواء يصل إلى امتداد 10 م

• يتم تشغيلها في أوقات الصلوات وعند امتلاء الساحات وارتفاع الحرارة