شكرا لقرائتكم خبر 250 مروحة رذاذ تلطف الأجواء بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقوم هذه المراوح بتلطيف الهواء باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق)، حيث يضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط في أنابيب خاصة بالضغط العالي، وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم (2 إلى 1ميكرو) يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.
ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة، حيث تنخفض حرارة الهواء الخارجي (6) درجات مئوية، كما يصل حمل التبريد إلى (52) كيلووات لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية.
مراوح الرذاذ
• تتوزع على ساحات المسجد الحرام
• ترتفع عن الأرض نحو 4 م وبقطر يصل إلى 38 بوصة
• بسرعة تدفق هواء تصل إلى (1100 CFM)
• تدفق الهواء يصل إلى امتداد 10 م
• يتم تشغيلها في أوقات الصلوات وعند امتلاء الساحات وارتفاع الحرارة
كانت هذه تفاصيل خبر 250 مروحة رذاذ تلطف الأجواء بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.