محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وقعت حكومة غامبيا اتفاقية مع البنك الدولي يمول بموجبها البنك قطاع السياحة في غامبيا بمبلغ 68 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الغامبية بأنجول إلى إخراج القطاع الذي تعتمد عليه البلاد من الركود الذي يشهده منذ جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم التنوع وصمود قطاع السياحة أمام التغيرات المناخية.
ويهدف الاتفاق إلى حماية الشواطئ الغامبية من تأثيرات التغيرات المناخية وجعله قطاعا مستديما.
وتعتمد غامبيا على السياحة التي تمثل 20% من الناتج الداخلي الخام.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يوقع اتفاقية مع غامبيا بـ 68 مليون دولار أمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.