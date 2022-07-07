“الأرصاد” يُنبِّه 3 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في نجران والشرقية والباحة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة نجران أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وحرض وذعبلوتن وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس
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كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” يُنبِّه 3 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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