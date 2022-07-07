8.15 تريليون دولار ديون الشركات العالمية في 2021

وتراجع صافي ديون الشركات العالمية 1.9% إلى 8.15 تريليون دولار في عام 2021، وفقاً لدراسة صدرت نتائجها أمس (الأربعاء) عن الشركة الاستثمارية «جانوس هندرسون».
وأشارت الدراسة، التي شملت 900 شركة كبرى، إلى أنه على رغم أن الاتجاه العالمي هو خفض الاقتراض، ارتفع صافي ديون الشركات الأمريكية بنسبة 0.5% في العام الماضي.
كما أوضحت أن الانخفاض في ديون الشركات العالمية تأثر بشدة بقطاع الطاقة، إذ دفعت الأسعار المرتفعة شركات النفط والغاز إلى خفض قروضها بمقدار 155 مليار دولار.
وأظهرت الدراسة أن المديونية من المتوقع أن تنخفض بقيمة 270 مليار دولار بنهاية عام 2022/2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والتباطؤ الاقتصادي المتوقع.
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