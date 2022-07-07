الحرارة والعواصف تقتلان 5 مفقودين بالصحراء - #عاجل

تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 20 بلاغا عن مفقودين معظمهم علقت مركباتهم داخل الصحارى في عدد من المناطق، نتج عنها وفاة 5 مفقودين منهم عطشا، في ظل الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة، والرياح الشديدة المصحوبة بالغبار والأتربة، والتي تعيق الرؤيا، مما كان لها الأثر الكبير في فقدان الكثير من سالكي تلك الطرقات التركيز، والخروج عن المسار الصحيح، إضافة إلى عدم الالتزام بالإرشادات والتقيد بها، وكذلك عدم التزود بالماء والطعام الكافي، وغياب وسائل السلامة وأجهزة الاتصالات التي تمكنهم من التواصل مع ذويهم وفرق الإنقاذ.

ووصل عدد البلاغات للسيارات والمركبات العالقة 811 بلاغا بواقع 29 بلاغا في اليوم الواحد بعدد من مناطق المملكة، وباشرها فريق إنجاد، وقدموا لهم الخدمات المطلوبة. مفقود أم الدوم وفي التفاصيل، ورد لفريق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من ‫أم الدوم التابعة لمنطقة مكة، وتم العثور على مركبته من قبل ابنه بعد أن ترجل منها، وعثر على المفقود من قِبل ذويه متوفى.

كما انطلق عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من عسفان التابعة لمنطقة ⁧‫مكة المكرمة، وعُثر على مركبته عالقة وقد ترجل منها، وبعد جولات عدة استمرت بضعة أيام تم العثور على ⁧‫المفقود متوفى. فيما ورد للفريق بلاغ عن مفقود مترجلٍ في قرية ابن سعيد التابعة لمنطقة الحدود الشمالية،‬ وبعد عدة محاولات في البحث عنه تم العثور عليه متوفىً، كذلك تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الخرج التابعة لمنطقة الرياض،وبعد 4 جولات عُثِر عليه من خارج الفريق متوفى.

كما ورد للفريق بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من ظلم التابعة لمكة المكرمة يستقل مركبته وعثر عليه متوفى. مفقود حفر الباطن وانطلق أعضاء فريق إنجاد بعد ورود بلاغ من الجهات الأمنية عن شخص تائه في الصحراء بالقرب من حفر الباطن‬، واتصل يستنجد بأنه عطشان ومركبته عالقة بالرمال ولا يستطيع تحديد موقعه، وبعد وقت يسير من البحث تم العثور عليه من قبل فارس الفريق مبارك بن رحيل العنزي، وهو بصحة طيبة، وكذلك تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من حرض‬ التابعة للمنطقة الشرقية‬، وتمكن أعضاء فريق إنجاد من العثور عليه بعد أن تعطلت مركبته على بُعد 55 كم من الطريق، ولم يكن معه ماء ولا طعام، وبقي إلى أن عُثر عليه بعد 3 أيام وهو في حالة صحية متدهورة، وتم نقله عبر الإسعاف إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج.

فيما تلقى الفريق 7 بلاغات عن مفقودين داخل منطقة الرياض عدد منهم يعانون من اعتلالات نفسية عثر على 2 منهم، فيما لا يزال البحث جاريا عن 5 آخرين.