تفويج حملات حج من جدة إلى المشاعر

انطلقت حافلات النقل المخصصة للحجاج إلى مشعر منى التي تشهد تطورًا كبيرًا، لتسهيل رحلة ضيوف بيت الله الحرام، استمرارًا لجهود المملكة للمحافظة على صحة وسلامة الحجيج، وذلك على مدى 60 عامًا، خاصة في السنوات الأخيرة التي اتسمت بقفزات نوعية غير مسبوقة في هذا المجال، وتظهر الحافلات الحديثة بشكل يليق بضيوف المملكة التي توفر لهم الراحة والسرعة والأمان.

وأوضح المسئول بإحدى حملات الحج صالح مؤمنة لـ«دوت الخليج» أن الحجاج انطلقوا أمس بعد صلاة المغرب على الحافلات المتوجهة إلى منى، بينما انطلق حجاج آخرون بعد صلاة العشاء إلى الحرم المكي، وتم تجهيز الحافلات بكل احتياجات ضيوف الرحمن ليصلوا بسلامة وسرعة وسهولة، مضيفًا أن 75% من الحجاج يغادرون اليوم بعد التجمع في أحد فنادق الكورنيش.

وألزمت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام بعدم وضع عبارة (VIP) على الحافلات التي ستنقل الحجاج خلال رحلة الحج.

وطالبت الوزارة بأن لا تتجاوز سعة الحافلات المؤمنة من الشركة أو المؤسسة عدد الحجاج المخصص لها مع تحديد نسبة الحافلات الاحتياطية لتكون حافلة واحدة لكل 500 حاج، والحصول على تصريح دخول الحافلات للمشاعر المقدسة بعد فحصها من الفحص الدوري، وعدم استئجار حافلات من خارج المملكة نهائيًا، وعدم استخدام الحافلات لغرض النقل الداخلي للركاب بين المدن أو داخل المشاعر المقدسة على هيئة التحميل الفردي.

ووجهت الوزارة بعدم تشغيل الحافلات المصرح بها لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في عمليات نقل أخرى عدا نقل حجاج الداخل المتعاقد معهم، والمصرح لهم بأداء فريضة الحج بموجب تصريح حج نظامي، واقتضت حجز جميع الحافلات المتهالكة التي تكون نسبة العادم منها مرتفعة على مداخل مكة المكرمة، عبر قياس نسبة العادم، على أن يتم تهيئة الحافلات الموجودة داخل مكة المكرمة في موقع لحجزها، وعدم السماح لها بالتحرك لمنع التلوث البيئي.