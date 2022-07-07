9 مبادرات للمياه وحفر الآبار

وأبان الجبر، أن للجمعية نحو 4 أهداف رئيسية، تشمل نشر الوعي المجتمعي بترشيد استهلاك المياه، والمساهمة في تنمية الموارد المائية في مناطق الاحتياج، وتأمين المياه الصالحة للشرب للفئة المحتاجة، فضلا عن تشغيل وصيانة مشاريع المياه.
وحدد رئيس مجلس إدارة جمعية «نبع» عددًا من الشرائح المستهدفة من مبادرات الجمعية، وهم سكان القرى والهجر، وأصحاب المواشي، والمساجد والأماكن العامة، إضافة إلى أوقاف المياه.
المبادرات الـ 9
01 حفر الآبار في القرى والهجر في المنطقة الشرقية.
02 إنشاء محطات لتحلية الآبار.
03 تشغيل وصيانة الآبار الموقوفة.
04 سقيا في الأماكن العامة.
05 هاكثون المياه.
06 بناء محتوى معرفي للحد من الإسراف
07 برادات المياه.
08 إعادة تدوير المياه الرمادية لدورات المياه في المساجد.
09 استعراض التجارب المحلية والعالمية
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