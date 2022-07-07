جولات ميدانية
أشار نائب مدير عام المكتب، المهندس عبدالعزيز العتيق لـ «دوت الخليج» إلى أن المكتب، ممثلا في إدارة المياه، يقوم بجولات ميدانية يومياً، في مناطق المواقع السكنية والزراعية، وكذلك خارج النطاق العمراني، الهدف من هذه الجولات البحث عن مخالفي حفر الآبار، غير النظامية وبالتعاون مع الجهات الأمنية، وبعد الضبط والتحقيق مع المخالفين من الحفار، وصاحب الحيازة «البئر»، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حيث يتم الرفع بمحضر ضبط، يتم إعداده من قبل ممثلنا للوزارة، لإصدار الغرامات المالية لكل من الحفار وصاحب الأرض، كما يتم حجز معدة الحفر وردم البئر على حساب صاحبه.
الآبار المكشوفة
أضاف أن غرامة حفر بدون بئر بدون رخصة، تصل إلى 25 ألف ريال، مع الردم في حال لم يفضح صاحبها، ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة، وذلك قبل الـ 19 من شهر صفر المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة الآبار المكشوفة، تواصل جهودها في متابعة جميع المواقع بالمحافظة، وتحصين الآبار المكشوفة، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحماية لطبقات المياه الجوفية من التلوث.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 ألف غرامة بئرين عشوائيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.