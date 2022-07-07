50 ألف غرامة بئرين عشوائيين

أعلن مكتب عام وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، ضبط عمليتي حفر بئرين بشكل عشوائي ودون ترخيص، إحداهما في موقع سكني في المحافظة، والآخر بمزرعة داخل النطاق الزراعي، بالمخالفة لأنظمة موارد المياه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وسيتم تغريمهما نحو 50 ألف ريال.

جولات ميدانية

أشار نائب مدير عام المكتب، المهندس عبدالعزيز العتيق لـ «دوت الخليج» إلى أن المكتب، ممثلا في إدارة المياه، يقوم بجولات ميدانية يومياً، في مناطق المواقع السكنية والزراعية، وكذلك خارج النطاق العمراني، الهدف من هذه الجولات البحث عن مخالفي حفر الآبار، غير النظامية وبالتعاون مع الجهات الأمنية، وبعد الضبط والتحقيق مع المخالفين من الحفار، وصاحب الحيازة «البئر»، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حيث يتم الرفع بمحضر ضبط، يتم إعداده من قبل ممثلنا للوزارة، لإصدار الغرامات المالية لكل من الحفار وصاحب الأرض، كما يتم حجز معدة الحفر وردم البئر على حساب صاحبه.

الآبار المكشوفة

أضاف أن غرامة حفر بدون بئر بدون رخصة، تصل إلى 25 ألف ريال، مع الردم في حال لم يفضح صاحبها، ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة، وذلك قبل الـ 19 من شهر صفر المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة الآبار المكشوفة، تواصل جهودها في متابعة جميع المواقع بالمحافظة، وتحصين الآبار المكشوفة، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحماية لطبقات المياه الجوفية من التلوث.