شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مثيرة في قضية حمدالله مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي، عن تطورات مثيرة في قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع ناديه السابق النصر.

تطورات جديدة في قضية عبدالرزاق حمدالله والنصر

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن القضية وصل إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ‎فيفا، والحكم سيصدر خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن إدارة نادي ‏النصر طالبت بالحصول على 9.5 مليون يورو المتبقي من عقد ‎حمدالله في الموسم الماضي، بالإضافة تعويض يصل إلى نحو 5.5 مليون يورو، كما أن اللاعب يطلب 8.8 مليون يورو تمثل المكافآت المتأخرة له والمتبقي من عقده.

وأوضحت أن ‏النصر قررت خفض مطالباته من 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، في المذكرة بعد توصيات الفريق القانوني.

وذكرت أن الحكم المتوقع صدوره الأسبوع الجاري، هو دفع المكافآت المتبقية للاعب مع تعويض مالي لصالح أحد طرفي النزاع، يتحمله المتسبب في إنهاء العقد حسب تقييم غرفة فض المنازعات في فيفا.

وأكدت أن الحكم سوف يصدر دون النظر في التسجيلات بسبب تقديمها بعد إغلاق باب المرافعات، ولن يتم النظر فيها كدليل إلا في حالة الاستئناف أمام “كاس".

ماهي تفاصيل أزمة حمدالله والنصر السعودي؟

رحل المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن صفوف النصر، بعد فسخ عقده، وانتقل إلى صفوف اتحاد جدة، الموسم الماضي.

وبعد انتقال حمدالله إلى اتحاد جدة، خرج النصر بتسجيلات بين حامد البلوي المدير التنفيذي بنادي اتحاد جدة، تدين العميد والتي توضح تحريض المهاجم المغربي على الرحيل إلى النمور، أثناء ارتباطه بعقد مع العالمي.