شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. «تحويلة» تربك حركة المرور بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت عمليات السفلتة والكشط لليوم الثاني في حدوث ارتباك في الحركة المرورية المؤدية إلى الدمام للقادمين من أحياء الدوحة والدانة ومحافظة الخبر.

واستاء عدد من مرتادي الطريق من ضيق المسار الذي تسبب أمس الأول في حوادث مرورية وكذلك عدم الإعلان من خلال لوحات إرشادية تفيد بذلك فضلا عن الإنارة الضعيفة على الطريق.

وطالب عدد من قائدي السيارات الشركة المنفذة بأهمية مراجعة اللوحات الإرشادية على الطريق.