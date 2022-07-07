شاهد.. كيف يتم التعامل مع أي حاج تثبت إصابته بفيروس كورونا؟.. الصحة توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

أوضح ‏وكيل وزارة الصحة ورئيس لجنة الحج الدكتور هاني جوخدار، أنه يتم العمل على حل المشكلات الصحية لجميع ضيوف الرحمن، وتتم متابعة الحالات في منى، وعرفات، والمزدلفة، من خلال غرفة مركزية.

وأوضح في تصريحات لقناة “العربية السعودية” أنه من المتوقع أن يتم تسجيل حالات إصابة بكورونا خلال موسم الحج، خصوصا مع انتشاره في العالم، متابعا: “المملكة جزء من هذا العالم”.

وأشار إلى أنه جميع الحجاج، والعاملين، استكملوا جميع التطعيمات، التي هي في الأصل تحفف عبء المرض، وتقلل خطورته.

وبين وكيل وزارة الصحة، أنه في حالة تسجيل أي إصابة، سيتم عزلها فورا، مشيرا إلى أن استكمال الحج لها سيكون متوقفا على مدى الإصابة، فإن كانت خطيرة، سيتم الحجر في مستشفى، وبالتالي لن يتمكن المصاب في تلك الحالة من استكمال المناسك.