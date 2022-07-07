شاهد.. وزير الحج يشرف على وصول الحجاج إلى مشعر منى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة
أشرف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، على وصول الحجاج إلى مشعر منى ويقف على المقار المهيأة لإقامتهم.
ويتوجه حجاج بيت الله الحرام غداً الخميس الثامن من شهر ذي الحجة إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – محرمين على اختلاف نسكهم.
يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت لضيوف الرحمن قبل توجههم إلى مشعر منى يوم التروية، أجواء آمنة مطمئنة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات بعد رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج.
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